Пять машин столкнулись в Ставрополе
Пострадали три человека
Фото: УГИБДД по СК
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5 автомобилей столкнулись в Ставрополе вечером 16 декабря. На улице 50 лет ВЛКСМ водитель «Дэу Гентра» при повороте налево врезался в «БМВ». Последний от удара столкнулся с движущимся навстречу автомобилем «КIА RIО», который по инерции наехал на припаркованный автомобиль «МАZDА». Водитель «Лады Калины» не успел среагировать и тоже вписался в «Киа Рио».
Пострадали три человека – водители «Киа» и «БМВ», а также пассажир «Калины».
26-летний студент, водитель «Дэу», в момент ДТП был трезв. Идет проверка, сообщили в УГИБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU