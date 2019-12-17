Пять машин столкнулись в Ставрополе

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-17T11:28:05+03:00

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5 автомобилей столкнулись в Ставрополе вечером 16 декабря. На улице 50 лет ВЛКСМ водитель «Дэу Гентра» при повороте налево врезался в «БМВ». Последний от удара столкнулся с движущимся навстречу автомобилем «КIА RIО», который по инерции наехал на припаркованный автомобиль «МАZDА». Водитель «Лады Калины» не успел среагировать и тоже вписался в «Киа Рио».

Пострадали три человека – водители «Киа» и «БМВ», а также пассажир «Калины».

26-летний студент, водитель «Дэу», в момент ДТП был трезв. Идет проверка, сообщили в УГИБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU