Любвеобильный дагестанец с помощью порно завлекал девушек в соцсети
34-летний житель дагестанского села Геджух очень хотел познакомиться с девушками в соцсети.
Для этого мужчина придумал необычный способ. Он размещал на своей странице в соцсети видео порнографического характера.
«Онлайн-флирт» длился полгода, потом дагестанца поймали полицейские и возбудили против него уголовное дело. Выяснилось, что ранее «Казанова» был судим и недавно вернулся к «свободной» жизни.
Во время допроса мужчина признался, что таким образом хотел привлечь внимание женщин и завести знакомство для дальнейших отношений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.
ИСТОЧНИК KP.RU