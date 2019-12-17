Любвеобильный дагестанец с помощью порно завлекал девушек в соцсети

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-17T12:11:29+03:00

Во время допроса мужчина признался, что таким образом хотел привлечь внимание женщин и завести знакомство Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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34-летний житель дагестанского села Геджух очень хотел познакомиться с девушками в соцсети.

Для этого мужчина придумал необычный способ. Он размещал на своей странице в соцсети видео порнографического характера.

«Онлайн-флирт» длился полгода, потом дагестанца поймали полицейские и возбудили против него уголовное дело. Выяснилось, что ранее «Казанова» был судим и недавно вернулся к «свободной» жизни.

Во время допроса мужчина признался, что таким образом хотел привлечь внимание женщин и завести знакомство для дальнейших отношений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU