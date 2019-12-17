МВД занялось разрушенными искателями сокровищ башнями в Ингушетии

СЕГОДНЯ 13:16 2019-12-17T14:03:22+03:00

Если полиция подтвердит заявление, то будет возбуждено уголовное дело

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Сотрудники МВД по Ингушетии инициируют проверку по факту разрушения старинных башен в высокогорном Джейрахском районе Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее глава района Ахмед Льянов рассказал, что неизвестные повредили несколько древних башен неподалеку от села Бейни. Заявление подали в местную полицию. Основатель историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев также сообщил, что не так давно ночью группа неких лиц выбила арочные камни и спустили их вниз, подготовив для того, чтобы вывести.

Как уточняют в пресс-службе МВД по Ингушетии, полицейские обнаружили следы разлома арочных проемов трех жилых и полубоевых башенных комплексов. Правоохранительные органы проведут проверку и, если заявления подтвердятся, возбудят уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU