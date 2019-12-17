Фильм Кантемира Балагова попал в шорт-лист "Оскара"

СЕГОДНЯ 14:29 2019-12-17T14:30:19+03:00

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Фильм "Дылда" кабардино-балкарского режиссера Кантемира Балагова попал в шорт-лист "Оскара" в номинации "Лучший международный фильм". Список всех претендентов на получение награды опубликован на сайте премии.

Кинолента представляет в конкурсе Россию. Кроме нее, на звание лучшей иностранной картины претендуют семь фильмов из Европы, один из Южной Кореи и еще один из Сенегала.

Отметим также, что за "Оскар" поборется мультфильм российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса". Сама церемония награждения пройдет 9 февраля 2020 года в театре «Долби» в Голливуде.

ИСТОЧНИК KP.RU