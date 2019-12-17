Фильм Кантемира Балагова попал в шорт-лист "Оскара"
Фильм "Дылда" кабардино-балкарского режиссера Кантемира Балагова попал в шорт-лист "Оскара" в номинации "Лучший международный фильм". Список всех претендентов на получение награды опубликован на сайте премии.
Кинолента представляет в конкурсе Россию. Кроме нее, на звание лучшей иностранной картины претендуют семь фильмов из Европы, один из Южной Кореи и еще один из Сенегала.
Отметим также, что за "Оскар" поборется мультфильм российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса". Сама церемония награждения пройдет 9 февраля 2020 года в театре «Долби» в Голливуде.
ИСТОЧНИК KP.RU