В Невинномысске судебного пристава посадили под замок за мошенничество

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-17T14:33:36+03:00

Она просила взятки у должников, с которыми работала

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В Невинномысске судебный пристав стал фигурантом уголовных дел о мошенничестве и получении взятки.

5 августа этого года подозреваемая предложила одному из должников, в отношении которого велось исполнительное производство о кредитных платежах, окончить его за 100 тысяч рублей. В итоге 50 тысяч ей вручил знакомый должника, действовавший под контролем правоохранителей.

Как выяснилось, в 2016 году по такой же схеме пристав получила 200 тысяч рублей от должницы под предлогом закрытия ее долгов перед банком.

Подозреваемая находится под домашним арестом.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU