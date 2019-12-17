В Невинномысске судебного пристава посадили под замок за мошенничество
В Невинномысске судебный пристав стал фигурантом уголовных дел о мошенничестве и получении взятки.
5 августа этого года подозреваемая предложила одному из должников, в отношении которого велось исполнительное производство о кредитных платежах, окончить его за 100 тысяч рублей. В итоге 50 тысяч ей вручил знакомый должника, действовавший под контролем правоохранителей.
Как выяснилось, в 2016 году по такой же схеме пристав получила 200 тысяч рублей от должницы под предлогом закрытия ее долгов перед банком.
Подозреваемая находится под домашним арестом.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU