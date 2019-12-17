2019-12-17T15:41:28+03:00
Общество

Рашид Темрезов принял участие в международном форуме Минприроды РФ

Форум-выставка «Чистая страна» открылся сегодня в инновационном центре «Сколково»
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Главной темой форума стали первые итоги реализации приоритетного нацпроекта «Экология» и другие направления работы, направленные на улучшение экологической ситуации.

Карачаево-Черкесия участвует в 5 федеральных проектах нацпроекта «Экология»: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов».

В этом году в республике приступили к рекультивации 1-й очереди хвостохранилища горно-обогатительного комбината Урупского месторождения медно-колчеданных руд, которое завершится в 2021 году. В 2019 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» ведется строительство межрайонного группового водопровода Усть-Джегутинского и Прикубанского районов, что позволит обеспечить качественным водоснабжением жителей 11 населенных пунктов численностью около 12 тыс. человек. До 2024 года запланировано строительство объектов водоснабжения в Карачаевском, Ногайском, Адыге-Хабльском и Хабезском районах.

По результатам проведенной инвентаризации мест размещения твердых коммунальных отходов правительство республики ведет работу по актуализации Территориальной схемы, а также ее электронной модели. Плановый срок принятия - до 31 декабря 2019 года.

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» запланирована на 2021 - 2024 годы.

Рашид Темрезов отметил важность данного форума с точки зрения обмена опытом между регионами, знакомства с передовыми технологиями и решениями, которые сегодня предлагает инновационный центр Сколково, и общую значимость данной темы - как для Карачаево-Черкесии, так и для страны в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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