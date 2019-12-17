«Мы же мусульмане, зачем мусорить»: дагестанскую столицу охватил мусорный коллапс

СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-17T15:52:21+03:00

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Массивные мусорные мешки, сломанная бытовая техника, коробки с хламом: все это «удобно расположилось» на пересечении улиц Салаватова и Захарочкина в Махачкале.

Возмущенный местный житель решил поделиться с подписчиками, во что превращают неряшливые земляки республиканскую столицу.

— Чего только не творится у нас в Дагестане. Примите, пожалуйста, меры. Именно поэтому наш город - самый грязный в России. Мы же мусульмане, зачем мусорить. Нас «лечат, лечат», а сами смотрите, что творят, — сердито комментирует автор видео.

На кадрах видно, как улицу завалили мусорными мешками, да так, что контейнер за ними не виден. Самые предприимчивые местные жители кидают мусор прямо на проезжую часть, под колеса автомобилей.

дагестанскую столицу охватил мусорный коллапс.

ИСТОЧНИК KP.RU