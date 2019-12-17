Двухлетний мальчик в Ставрополе станцевал спасателям лезгинку

СЕГОДНЯ 16:08 2019-12-17T16:09:31+03:00

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15 декабря в Ставрополе 2-летний мальчик оказался один заблокированным в квартире. Ребенок справился с щеколдой, пока мать ненадолго отлучилась. Встревоженная 28-летняя женщина вызвала спасателей, которые проникли в жилье через окно по лестнице. Мальчика передали из рук в руки.

Малыш не только не испугался вторжения , а от радости начал танцевать лезгинку, рассказали в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU