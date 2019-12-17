2019-12-17T16:35:05+03:00
Общество

Старая добрая традиция: похитители уронили невесту лицом на плитку

Видео с разных ракурсов засняли пользователи сети [видео]
Варвара АНТОНОВА
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Похитители уронили невесту лицом на плиткуПохитители уронили невесту лицом на плиткуФото: СОЦСЕТИ
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Пользователей сети шокировал видеоролик, на котором три парня нелепо крадут невесту. Один из них, схвативший девушку, роняет ее через несколько шагов на каменную плитку. По кадрам видно, что первое, на что она упала, была голова.

Инцидент произошел во Владикавказе (Северная Осетия). Некая пара гуляла вдоль катка, как два человека (и четвертый с камерой) подкрались к местной жительнице из-за спины и, схватив ее и держа перед собой, спешно побежали. Мужчина, который был рядом с похищенной, мирно пошел бы дальше, но один из парней неловко спотыкается.

Нелепая кража невесты в Северной Осетии. Видео: Instagram.

Девушка сперва падает на лицо. Затем, скрученная, она рухнула на землю ногами, животом и грудью. Парни не стали мешкать, сразу поменялись ролями. В конце ролика тот, что уронил невесту, только бежал рядом.

"Очередную девочку уронили". Видео: Instagram.

О состоянии девушки пока ничего не известно. Комментаторы раскритиковали никудышных похитителей:

- Мельчают джигиты. Не те уже. Может, вам тренинги по краже невест открыть, прокачаетесь там.

- А зачем красть девушку? За это уголовную статью не дают? А жаль, наверное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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