Банда мошенников раскрыта на Ставрополье

СЕГОДНЯ 17:05 2019-12-17T17:08:33+03:00

9 автомобилей им удалось увести у собственников обманом

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На Ставрополье расследуется уголовное против преступной группировки, похищавшей автомобили. Семеро злоумышленников действовали на территории Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Калмыкия. Организатор группировки находился в Ставрополе.

Члены сообщества делились на три звена. Участники первого подыскивали собственников, продающих машины, договаривались о продаже в рассрочку, передавали незначительные суммы в качестве предоплаты и долговые расписки по подложным документам.

Второе подразделение отвечало за изготовление для подельников поддельных паспортов.

Роли членов третьего звена заключались в продаже похищенных автомобилей на металлолом, автомобильные разборы, а также переоформление машин для продажи другим людям.

В прошлом году им удалось похитить 9 авто. Все члены группировки заключены под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU