Банда мошенников раскрыта на Ставрополье
На Ставрополье расследуется уголовное против преступной группировки, похищавшей автомобили. Семеро злоумышленников действовали на территории Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Калмыкия. Организатор группировки находился в Ставрополе.
Члены сообщества делились на три звена. Участники первого подыскивали собственников, продающих машины, договаривались о продаже в рассрочку, передавали незначительные суммы в качестве предоплаты и долговые расписки по подложным документам.
Второе подразделение отвечало за изготовление для подельников поддельных паспортов.
Роли членов третьего звена заключались в продаже похищенных автомобилей на металлолом, автомобильные разборы, а также переоформление машин для продажи другим людям.
В прошлом году им удалось похитить 9 авто. Все члены группировки заключены под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU