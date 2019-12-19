Пять человек пострадали во время пожара в Дагестане

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-19T10:41:51+03:00

Все они доставлены в больницу

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Пять человек пострадали в пожаре в частном доме, который произошел в поселке Коркмаскала Кумторкалинского района Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по республике.

- От диспетчера пожарно-спасательной части села Тюбе поступила информация о пожаре в частном жилом доме по улице Ленина, 1 в селе Коркмаскала Кумторкалинского района, - сказано в сообщении спасателей.

Как уточняют в ведомстве, в ЧП пострадали пять человек, три из которых - дети. Всех их доставили в ожоговый центр Махачкалы. Состояние пострадавших оценивают как стабильно тяжелое, угрозы для жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU