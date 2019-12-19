Студента на Ставрополье сбил поезд

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-19T10:51:47+03:00

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В Минводах следователи начали проверку после смерти 17-летнего студента под поездом. 15 декабря в 3:20 транспорт сбил юношу на перегоне «Виноградная — Георгиевск» Северо-Кавказской железной дороги 15 декабря. Машинист затормозил сразу, как заметил человека, но было слишком поздно.

После проведения судмедэкспертизы будет принято процессуальное решение, сообщает Южное следственное управление на транспорте СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU