Картель на Ставрополье заработал на госконтрактах 850 млн

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-19T11:32:51+03:00

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26 организаций Ставрополья вступили в сговор и нарушили закон о конкуренции. Картель участвовал в 138 электронных аукционах и заработал больше 850 млн рублей.

Согласованность позволила им заключать госконтракты с минимальным снижением цены, сообщают в Ставропольском УФАС России. Комиссия ведомства после расследования уличила 26 хозяйствующих субъектов в нарушении закона «О защите конкуренции», который запрещает картельные сговоры между конкурентами для поддержания цен на торгах.

ИСТОЧНИК KP.RU