Картель на Ставрополье заработал на госконтрактах 850 млн
Десятки организаций вступили в сговор
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26 организаций Ставрополья вступили в сговор и нарушили закон о конкуренции. Картель участвовал в 138 электронных аукционах и заработал больше 850 млн рублей.
Согласованность позволила им заключать госконтракты с минимальным снижением цены, сообщают в Ставропольском УФАС России. Комиссия ведомства после расследования уличила 26 хозяйствующих субъектов в нарушении закона «О защите конкуренции», который запрещает картельные сговоры между конкурентами для поддержания цен на торгах.
ИСТОЧНИК KP.RU