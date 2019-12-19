2019-12-19T12:17:00+03:00
Общество

Брату главы Бюро медико-социальной экспертизы Дагестана дали срок

Ашикмагомед Махачев сотрудничал со следствием и признал вину
Антон ШАПОВАЛОВ
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Советский районный суд Махачкалы приговорил брата экс-главы Бюро медико-социальной экспертизы Ашикмагомеда Махачева. Мужчина получил 5,5 лет условного срока, передает пресс-служба суда.

Как уверяет следствие, чиновник выдал пять липовых инвалидностей за взятку в 1,5 миллиона рублей. Махачев признал вину и во время следствия сотрудничал с сотрудниками СКР.

- Суд признал Махачева Ашикмагомеда виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде пяти лет и шести месяцев условного срока со штрафом в размере двух миллионов рублей с лишением права занимать руководящие должности в государственных учреждениях сроком на пять лет, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы. Махачев сейчас на испытательном сроке, который продлится четыре года.

На приговор повлиял также тот факт, что у мужчины на иждивении двое детей: сын с первой группой инвалидности и дочь-студентка. Отягощающих обстоятельств в преступлении не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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