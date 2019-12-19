2019-12-19T12:30:02+03:00
Политика

На Ставрополье протестующие депутаты обратятся в прокуратуру

В составе думы Георгиевского городского округа произошёл раскол
Андрей ФАДЕЕВ
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Устроившие демарш депутаты считают, что в работе думы допущены серьёзные нарушенияУстроившие демарш депутаты считают, что в работе думы допущены серьёзные нарушенияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье произошёл небольшой депутатский бунт: часть народных избранников не пришла на заседание думы Георгиевского городского округа, на котором должны были принять проект муниципального бюджета. При этом председатель думы информацию опровергает.

По сведениям источников Newstracker, 8 депутатов опозиционных партий проигнорировали очередное собрание, опоздав на него на час. Таким образом они выразили протест против политики председателя. «Бунтарей» не устраивает существенное сокращение количество заместителей председателя — раньше их было пятеро и они представляли все партии, теперь остался единственный — от «ЕР». Кроме того, поправки в некоторые законопроекты вносятся в последний момент — за день или даже несколько часов до его рассмотрения. Таким образом, по мнению оппозиции, грубо нарушается регламент работы законодательного органа.

Председатель думы Александр Стрельников, в свою очередь, опроверг эту информацию. По его словам, заседание было отложено «по объективным причинам».

— У меня нет информации по поводу преднамеренного непосещения заседания думы членами фракций, потому что у нас отсутствовали сегодня депутаты, входящие в несколько фракций. Начало заседания было отложено по сугубо личным причинам – некоторые люди из поликлиники добирались, поэтому я не хотел бы, чтобы эта информация как-то афишировалась, — цитирует Стрельникова Newstracker.

Напомним, что заседание пришлось отложить на час. После этого некоторые народные избранники появились и был собран кворум, необходимый для принятия бюджета. Это 20 из 38 депутатов.

Несмотря на это, источники сообщают, что недовольные депутаты настроены решительно. Они готовят обращение в прокуратуру с жалобой на систематические нарушения регламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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