Путин ответил на вопрос о строительстве новой дороги в Грузию через Чечню
На большой пресс-конференции Владимира Путина корреспондент ЧГТРК «Грозный» задал вопрос о планах строительства новой дороги в Грузию, которую планируют провести через Чеченскую Республику.
Кроме того, журналист упомянул об идее Рамзана Кадырова связать высокоскоростным железнодорожным сообщением Грозный и Краснодар. По его словам, эта дорога стала бы тем ценнее, что из Адлера ходят высокоскоростные поезда в Москву.
— У нас существует ряд проектов развития инфраструктуры на территории Чеченской Республики. Но пока по этому вопросу нет конкретики, хотя эта мысль целесообразна и осмысленна. Что же касается Грузии...могу сказать, что в конкретных планах Министерства транспорта России пока нет этой дороги. Однако тоже можно подчеркнуть, что это важное направление и востребованность подобной дороги высока, — ответил Владимир Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU