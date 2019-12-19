2019-12-19T13:26:05+03:00
Политика

Путин ответил на вопрос о строительстве новой дороги в Грузию через Чечню

Кроме того, был поднят вопрос создания скоростного железнодорожного сообщения Грозного и Краснодара
Андрей ФАДЕЕВ
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На большой пресс-конференции Владимира Путина корреспондент ЧГТРК «Грозный» задал вопрос о планах строительства новой дороги в Грузию, которую планируют провести через Чеченскую Республику.

Кроме того, журналист упомянул об идее Рамзана Кадырова связать высокоскоростным железнодорожным сообщением Грозный и Краснодар. По его словам, эта дорога стала бы тем ценнее, что из Адлера ходят высокоскоростные поезда в Москву.

— У нас существует ряд проектов развития инфраструктуры на территории Чеченской Республики. Но пока по этому вопросу нет конкретики, хотя эта мысль целесообразна и осмысленна. Что же касается Грузии...могу сказать, что в конкретных планах Министерства транспорта России пока нет этой дороги. Однако тоже можно подчеркнуть, что это важное направление и востребованность подобной дороги высока, — ответил Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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