В Кисловодске автомобиль «набросился» на светофор
Пострадали дорожный знак и машина
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19 декабря водитель за рулем легкового автомобиля в Кисловодске врезался в светофор, пишет «Ставропольская правда». Об аварии рассказали очевидцы в соцсетях, опубликовав подтверждающие фото. По их версии, водитель «ВАЗ-2112» столкнулся с бордюром, протаранил железное ограждение и врезался в столб. Дорожный знак, закрепленный на нем, рухнул.
Авария случилась на оживленном участке города, неподалеку находится хореографическая школа.
ИСТОЧНИК KP.RU