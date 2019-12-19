В Кисловодске автомобиль «набросился» на светофор

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-19T14:16:16+03:00

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19 декабря водитель за рулем легкового автомобиля в Кисловодске врезался в светофор, пишет «Ставропольская правда». Об аварии рассказали очевидцы в соцсетях, опубликовав подтверждающие фото. По их версии, водитель «ВАЗ-2112» столкнулся с бордюром, протаранил железное ограждение и врезался в столб. Дорожный знак, закрепленный на нем, рухнул.

Авария случилась на оживленном участке города, неподалеку находится хореографическая школа.

ИСТОЧНИК KP.RU