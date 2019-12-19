«Его не остановить, лезет под пули»: Путин рассказал, как Кадыров ежедневно подвергается опасности

СЕГОДНЯ 14:24 2019-12-19T14:24:08+03:00

Президент сказал, что чеченскому лидеру «можно было бы дать и Героя труда»

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Владимир Путин во время сегодняшней большой пресс-конференции объяснил журналистам, почему считает справедливым присвоение Героя России Рамзану Кадырову.

— Таких указов просто так не назначают. Помню, как впервые познакомился с первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым. Он пришёл сам, он не пришёл сдаваться. Он сказал, что мы понимаем, что нам лучше с Россией. Это был его выбор. Он погиб от рук террористов. За что? За Чечню, за чеченский народ, за Россию. До сих пор не могу простить, что отпустил его на эти праздники — накануне он был у меня, — вспоминает глава государства.

Также Путин поделился с журналистами, почему восхищается героизмом Кадырова. По его словам, глава Чечни ежедневно рискует своей жизнью ради Чеченской Республики. Кадыров принимает участие в боевых операциях, постоянно получает угрозы.

— Его не остановить, под пули лезет, — сказал Путин на пресс-конференции.

Глава государства также отметил изменения в чеченской столице. Он сравнил Грозный после военных действий со Сталинградом после битвы. И напомнил, все, что делает Кадыров для восстановления республики, достойно высшей награды.

— Кадырову можно было бы дать и Героя труда за восстановление республики. Но молодой еще, — добавил президент России.

ИСТОЧНИК KP.RU