"Это раздражает": Путин высказался о приезжих из Чечни и Дагестана

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-19T15:41:43+03:00

Президент знает, как решить проблему с адаптацией внутренних мигрантов в других регионах страны

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Президент России Владимир Путин прокомментировал поведение уроженцев республик Северного Кавказа, которое может вызвать раздражение в других регионах. Об этом руководитель страны заговорил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста НТВ о демографии: стоит ли восполнять демографический упадок за счет мигрантов из соседних стран?

Путин сказал, что успешная адаптация иностранцев в России может происходить в условиях принятия русской культуры. С этим возникает проблемы у выходцев со Средней Азии. Но такие же трудности есть и у жителей республик, уверен президент России:

- Это же касается и внутренних мигрантов - из Чечни, Дагестана. Некоторые ведут себя так, как дома себя бы они не вели. Это тоже вызывает раздражения, - говорит Путин. - Но мы не должны запрещать людям куда-то переезжать. Люди, переезжающие из одного региона в другой, должны чувствовать себя комфортно, но уважать местные обычаи.

Ранее на пресс-конференции Путин вернулся к вопросу о присвоении Кадырову звания Героя России.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU