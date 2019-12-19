2019-12-19T15:41:43+03:00
Политика

"Это раздражает": Путин высказался о приезжих из Чечни и Дагестана

Президент знает, как решить проблему с адаптацией внутренних мигрантов в других регионах страны
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Путин высказался о приезжих из Чечни и ДагестанаПутин высказался о приезжих из Чечни и ДагестанаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин прокомментировал поведение уроженцев республик Северного Кавказа, которое может вызвать раздражение в других регионах. Об этом руководитель страны заговорил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста НТВ о демографии: стоит ли восполнять демографический упадок за счет мигрантов из соседних стран?

Путин сказал, что успешная адаптация иностранцев в России может происходить в условиях принятия русской культуры. С этим возникает проблемы у выходцев со Средней Азии. Но такие же трудности есть и у жителей республик, уверен президент России:

- Это же касается и внутренних мигрантов - из Чечни, Дагестана. Некоторые ведут себя так, как дома себя бы они не вели. Это тоже вызывает раздражения, - говорит Путин. - Но мы не должны запрещать людям куда-то переезжать. Люди, переезжающие из одного региона в другой, должны чувствовать себя комфортно, но уважать местные обычаи.

Ранее на пресс-конференции Путин вернулся к вопросу о присвоении Кадырову звания Героя России.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Северном Кавказе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бастующие таксисты Ставрополя предупреждают, когда не выйдут на работу
Два дня подряд на Ставрополье женщину ловили пьяной за рулем
Из погибающего монстра — в котенка-шалуна: инфекция «сожрала» усатику глаза, но он радуется жизни
Ставрополец всадил брату нож в спину из-за ремонта
«Не задумываясь отдать жизнь»: «лезший под пули» против воли Путина Кадыров прокомментировал его слова
«Беслан. Никогда это не забуду»: Путин рассказал о тяжелых событиях за 20 лет
"Это раздражает": Путин высказался о приезжих из Чечни и Дагестана
«Его не остановить, лезет под пули»: Путин рассказал, как Кадыров ежедневно подвергается опасности
В Кисловодске автомобиль «набросился» на светофор
Путин ответил на вопрос о строительстве новой дороги в Грузию через Чечню
На Ставрополье протестующие депутаты обратятся в прокуратуру
Брату главы Бюро медико-социальной экспертизы Дагестана дали срок
В детсады Ессентуков родителей будут пускать через рамки металлодетекторов
80 человек эвакуировали из-за пожара в Светлограде
Картель на Ставрополье заработал на госконтрактах 850 млн
Крупный пожар тушат на рынке в Светлограде
Студента на Ставрополье сбил поезд
Пять человек пострадали во время пожара в Дагестане
Женщина погибла в Пятигорске в столкновении трех авто
Путин объявил благодарность Рамзану Кадырову
8 жителей КЧР осуждены за экстремистскую деятельность и незаконный оборот оружия
Главный архитектор дагестанской столицы получил 4,5 года условно за превышение полномочий
Новогодний салют в Ессентуках: 3 тысячи залпов и голос Мэрайи Кэри
«Будем искать отрезанную голову и шкуру»: полицейские случайно обнаружили ошмётки убитого медведя
После падения юноши с 12 этажа в Ставрополе начата проверка