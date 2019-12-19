2019-12-19T15:35:41+03:00
Общество

«Беслан. Никогда это не забуду»: Путин рассказал о тяжелых событиях за 20 лет

Трагедия произошла в сентябре 2004 года в бесланской школе №1
Ася АСРЯН
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В трагедии погибли 334 человек, из которых 186 - детиВ трагедии погибли 334 человек, из которых 186 - детиФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов спросил у президента о самом отрицательном моменте за 20 лет, что он у власти. Глава государства, говоря о тяжелых событиях, назвал теракт в бесланской школе.

— Беслан. Никогда это не забуду. Теракт на Дубровке. Самые значимые, - вспомнил Путин.

Напомним, теракт в бесланской школе произошел 1 сентября 2004 года. В итоге погибли 334 человек, из которых 186 - дети. Среди погибших также числятся десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ, это самая крупная потеря бойцов за историю спецназа. Ответственным за теракт был один из руководителей чеченских боевиков Шамиль Басаев.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия

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Ранее «Комсомолка» писала, что на большой пресс-конференции Владимира Путина, сегодня, 19 декабря, президент России ответил на вопрос журналиста о присвоении звания героя России Кадыровых.

— Таких указов просто так не назначают. Помню, как впервые познакомился с первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым. Он пришёл сам, он не пришёл сдаваться. Он сказал, что мы понимаем, что нам лучше с Россией. Это был его выбор. Он погиб от рук террористов. За что? За Чечню, за чеченский народ, за Россию. До сих пор не могу простить, что отпустил его на эти праздники - накануне он был у меня, — вспоминает глава государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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