«Не задумываясь отдать жизнь»: «лезший под пули» против воли Путина Кадыров прокомментировал его слова

СЕГОДНЯ 15:34 2019-12-19T15:41:30+03:00

Изменить размер текста: A A

«Лезший под пули во время спецопераций против боевиков» Рамзан Кадыров прокомментировал заявления Владимира Путина, сделанные во время большой пресс-конференции президента. Чеченский лидер пропустил мимо ушей заявления главы государства о самом себе, но живо отреагировал на добрые слова, сказанные в адрес своего отца Ахмата-Хаджи Кадырова.

— Для меня, моей семьи, нашего большого рода и народа Чечни нет ничего дороже ваших тёплых слов о моём дорогом отце, первом президенте ЧР, Герое России Ахмат-Хаджи Кадырове, — написал чеченский лидер в соцсетях. — Я считаю этот день историческим в судьбе нашего народа. Говоря об Ахмат-Хаджи, вы говорили и обо всём народе.

Кадыров вновь назвал себя «пехотинцем президента» и объявил, что высокое доверие президента готов оправдать каждый чеченец. Даже если ради этого потребуется расстаться с жизнью.

— Чтобы оправдать ваше высокое доверие, мы готовы днём и ночью трудиться, бороться и, если потребуется, не задумываясь отдать свои жизни во имя России и ради нашего президента Владимира Путина! Заверяю вас, что нет никакой проблемы трудиться и бороться, когда у России есть такой президент, такой национальный лидер! С уважением, ваш пехотинец Рамзан Кадыров, — подытожил своё обращение к президенту глава Чечни.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

Напомним, что президент рассказал о том, за что Ахмат-Хаджи и Рамзан Кадыровы получили звания «Героя России». По словам Путина, старший оказал серьёзную поддержку правительственным войскам во время Второй чеченской войны, а Рамзан Кадыров «каждый день рискует своей жизнью ради России». В частности — Кадыров лично участвовал в спецоперациях, и «лез под пули» террористов.

КСТАТИ

«Ахмат Кадыров погиб за Чечню, за Россию»: Путин о присвоении звания Героев России Кадыровым

На большой пресс-конференции Владимира Путина, сегодня, 19 декабря, президент России ответил на вопрос журналиста о присвоении звания героя России Кадыровых (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU