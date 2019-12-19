2019-12-19T15:41:30+03:00
Политика

«Не задумываясь отдать жизнь»: «лезший под пули» против воли Путина Кадыров прокомментировал его слова

Глава Чечни заявил, что готов умереть во благо России
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Рамзан КадыровРамзан КадыровФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

«Лезший под пули во время спецопераций против боевиков» Рамзан Кадыров прокомментировал заявления Владимира Путина, сделанные во время большой пресс-конференции президента. Чеченский лидер пропустил мимо ушей заявления главы государства о самом себе, но живо отреагировал на добрые слова, сказанные в адрес своего отца Ахмата-Хаджи Кадырова.

— Для меня, моей семьи, нашего большого рода и народа Чечни нет ничего дороже ваших тёплых слов о моём дорогом отце, первом президенте ЧР, Герое России Ахмат-Хаджи Кадырове, — написал чеченский лидер в соцсетях. — Я считаю этот день историческим в судьбе нашего народа. Говоря об Ахмат-Хаджи, вы говорили и обо всём народе.

Кадыров вновь назвал себя «пехотинцем президента» и объявил, что высокое доверие президента готов оправдать каждый чеченец. Даже если ради этого потребуется расстаться с жизнью.

— Чтобы оправдать ваше высокое доверие, мы готовы днём и ночью трудиться, бороться и, если потребуется, не задумываясь отдать свои жизни во имя России и ради нашего президента Владимира Путина! Заверяю вас, что нет никакой проблемы трудиться и бороться, когда у России есть такой президент, такой национальный лидер! С уважением, ваш пехотинец Рамзан Кадыров, — подытожил своё обращение к президенту глава Чечни.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия

00:00
00:00

Напомним, что президент рассказал о том, за что Ахмат-Хаджи и Рамзан Кадыровы получили звания «Героя России». По словам Путина, старший оказал серьёзную поддержку правительственным войскам во время Второй чеченской войны, а Рамзан Кадыров «каждый день рискует своей жизнью ради России». В частности — Кадыров лично участвовал в спецоперациях, и «лез под пули» террористов.

КСТАТИ

«Ахмат Кадыров погиб за Чечню, за Россию»: Путин о присвоении звания Героев России Кадыровым

На большой пресс-конференции Владимира Путина, сегодня, 19 декабря, президент России ответил на вопрос журналиста о присвоении звания героя России Кадыровых (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бастующие таксисты Ставрополя предупреждают, когда не выйдут на работу
Два дня подряд на Ставрополье женщину ловили пьяной за рулем
Из погибающего монстра — в котенка-шалуна: инфекция «сожрала» усатику глаза, но он радуется жизни
Ставрополец всадил брату нож в спину из-за ремонта
«Не задумываясь отдать жизнь»: «лезший под пули» против воли Путина Кадыров прокомментировал его слова
«Беслан. Никогда это не забуду»: Путин рассказал о тяжелых событиях за 20 лет
"Это раздражает": Путин высказался о приезжих из Чечни и Дагестана
«Его не остановить, лезет под пули»: Путин рассказал, как Кадыров ежедневно подвергается опасности
В Кисловодске автомобиль «набросился» на светофор
Путин ответил на вопрос о строительстве новой дороги в Грузию через Чечню
На Ставрополье протестующие депутаты обратятся в прокуратуру
Брату главы Бюро медико-социальной экспертизы Дагестана дали срок
В детсады Ессентуков родителей будут пускать через рамки металлодетекторов
80 человек эвакуировали из-за пожара в Светлограде
Картель на Ставрополье заработал на госконтрактах 850 млн
Крупный пожар тушат на рынке в Светлограде
Студента на Ставрополье сбил поезд
Пять человек пострадали во время пожара в Дагестане
Женщина погибла в Пятигорске в столкновении трех авто
Путин объявил благодарность Рамзану Кадырову
8 жителей КЧР осуждены за экстремистскую деятельность и незаконный оборот оружия
Главный архитектор дагестанской столицы получил 4,5 года условно за превышение полномочий
Новогодний салют в Ессентуках: 3 тысячи залпов и голос Мэрайи Кэри
«Будем искать отрезанную голову и шкуру»: полицейские случайно обнаружили ошмётки убитого медведя
После падения юноши с 12 этажа в Ставрополе начата проверка