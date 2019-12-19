2019-12-19T15:38:29+03:00
Происшествия

Ставрополец всадил брату нож в спину из-за ремонта

Братья не договорились о восстановлении разбитого ими автомобиля
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: СУ СКР по СКФото: СУ СКР по СК
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В Нефтекумске мужчина обвиняется в убийстве брата. 39-летний местный житель ночью 20 августа выпивал с троюродными братьями. Началась разборка о том, кто будет чинить автомобиль, разбитый в совместной поездке. В ходе ссоры обвиняемый ударил 34-летнего брата ножом в спину. Мужчина умер на месте от полученного ранения.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд , сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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