Ставрополец всадил брату нож в спину из-за ремонта

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-19T15:38:29+03:00

Братья не договорились о восстановлении разбитого ими автомобиля

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В Нефтекумске мужчина обвиняется в убийстве брата. 39-летний местный житель ночью 20 августа выпивал с троюродными братьями. Началась разборка о том, кто будет чинить автомобиль, разбитый в совместной поездке. В ходе ссоры обвиняемый ударил 34-летнего брата ножом в спину. Мужчина умер на месте от полученного ранения.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд , сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU