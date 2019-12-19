Из погибающего монстра — в котенка-шалуна: инфекция «сожрала» усатику глаза, но он радуется жизни

СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-19T15:59:05+03:00

До и после

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- Его не спасти! - кричали волонтерам скептики. - Кому нужна жизнь калеки?

Они не слушали критиков. И спасали усатого бедняжку, которого нашли прохожие во Владикавказе.

Котенок был в ужасном состоянии. Истощен. С раздутыми от инфекции глазами. Зараза буквально «сожрала» их. Волонтеры рискнули лечить малыша. Спасать глаза уже было поздно. Их удалили. Но от других болезней вылечили. И поставили в итоге хвостика на ноги. Сейчас он бодро бегает во дворе приюта для животных с сородичами.

Как маленький превратился из погибающего монстра в шаловливого мальчишку, смотрите в ролике от волонтеров Владикавказа:

Не для слабонервных: кот с больными глазами ослеп, но живет как другие.

ИСТОЧНИК KP.RU