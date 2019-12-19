Два дня подряд на Ставрополье женщину ловили пьяной за рулем

СЕГОДНЯ 16:24 2019-12-19T16:24:54+03:00

Она забирала свою иномарку со спецстоянки, принимала на грудь и садилась за руль

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Сотрудники полиции остановили в Красногврадейском районе очень упорного пьяного водителя. Иномарка привлекла внимание из-за чересчур медленной скорости, машина цепляла обочину проезжей части.

За рулем оказалась 36-летняя женщина с признаками опьянения. Проходить процедуру медицинского освидетельствования женщина отказалась. Автомобиль был помещен на специальную стоянку. Но уже через день на этой же иномарке рассекала все та же пьяная женщина. Оказалось за своей ласточкой она пришла на спецстоянку днем, а вечером уже отправилась кататься. Дуть в трубку алкотестера женщина отказалась.

Теперь ей грозит до 60 тысяч рублей штрафа, лишение прав и даже 15 суток ареста, сообщили в УГИБДД по СК.

Женщина на Ставрополье два раза села пьяной за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU