Бастующие таксисты Ставрополя предупреждают, когда не выйдут на работу
23 декабря утром они планируют организовать собрание
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В соцсетях представитель одной из служб такси предупредил жителей Ставрополя о грядущем собрании «Союз профессиональных водителей такси». В связи с этим большинство перевозчиков из служб «Яндек. Такси» и «Uber» 23 декабря с 6 утра и до 10 вечера не будут заниматься своими профессиональными обязанностями.
Напомним, в понедельник перевозчики устроили забастовку, массово поставив автомобили на «аварийку». На работу большинство таксистов не вышло. Их не устраивает оплата труда.
ИСТОЧНИК KP.RU