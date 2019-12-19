Уроженца Дагестана обвиняют в финансировании терроризма
Уроженца Дагестана Кемрана М. обвиняют в нарушении части 1.1 205 статьи УК РФ (финансирование терроризма). 28-летний мужчина задержан в Воронеже, где он некоторое время жил, передает пресс-служба областной прокуратуры.
Как уверяет следствие, в период с февраля по сентябрь 2018 года Кемран М. активно переводил деньги на электронные счета и банковские карты, принадлежащие посредникам между жертвующими и международными террористическими организациями.
- Номера электронных кошельков и банковских карт он получал посредством интернет-мессенджера от одного из участников международной террористической организации «Исламское государство»*, - сказано в сообщении воронежской прокуратуры. В общей сложности Кемран М. перевел террористам 140 тысяч рублей.
Уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
*ИГ - запрещенная в России международная террористическая организация
ИСТОЧНИК KP.RU
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