2019-12-19T18:46:36+03:00
Происшествия

Уроженца Дагестана обвиняют в финансировании терроризма

Его поймали в Воронеже
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уроженца Дагестана Кемрана М. обвиняют в нарушении части 1.1 205 статьи УК РФ (финансирование терроризма). 28-летний мужчина задержан в Воронеже, где он некоторое время жил, передает пресс-служба областной прокуратуры.

Как уверяет следствие, в период с февраля по сентябрь 2018 года Кемран М. активно переводил деньги на электронные счета и банковские карты, принадлежащие посредникам между жертвующими и международными террористическими организациями.

- Номера электронных кошельков и банковских карт он получал посредством интернет-мессенджера от одного из участников международной террористической организации «Исламское государство»*, - сказано в сообщении воронежской прокуратуры. В общей сложности Кемран М. перевел террористам 140 тысяч рублей.

Уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

*ИГ - запрещенная в России международная террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Видео: кавказский "пьяный мастер" чуть не ушел от полицейской погони
Уроженца Дагестана обвиняют в финансировании терроризма
Бастующие таксисты Ставрополя предупреждают, когда не выйдут на работу
Два дня подряд на Ставрополье женщину ловили пьяной за рулем
Из погибающего монстра — в котенка-шалуна: инфекция «сожрала» усатику глаза, но он радуется жизни
Ставрополец всадил брату нож в спину из-за ремонта
«Не задумываясь отдать жизнь»: «лезший под пули» против воли Путина Кадыров прокомментировал его слова
«Беслан. Никогда это не забуду»: Путин рассказал о тяжелых событиях за 20 лет
"Это раздражает": Путин высказался о приезжих из Чечни и Дагестана
«Его не остановить, лезет под пули»: Путин рассказал, как Кадыров ежедневно подвергается опасности
В Кисловодске автомобиль «набросился» на светофор
Путин ответил на вопрос о строительстве новой дороги в Грузию через Чечню
На Ставрополье протестующие депутаты обратятся в прокуратуру
Брату главы Бюро медико-социальной экспертизы Дагестана дали срок
В детсады Ессентуков родителей будут пускать через рамки металлодетекторов
80 человек эвакуировали из-за пожара в Светлограде
Картель на Ставрополье заработал на госконтрактах 850 млн
Крупный пожар тушат на рынке в Светлограде
Студента на Ставрополье сбил поезд
Пять человек пострадали во время пожара в Дагестане
Женщина погибла в Пятигорске в столкновении трех авто
Путин объявил благодарность Рамзану Кадырову
8 жителей КЧР осуждены за экстремистскую деятельность и незаконный оборот оружия
Главный архитектор дагестанской столицы получил 4,5 года условно за превышение полномочий
Новогодний салют в Ессентуках: 3 тысячи залпов и голос Мэрайи Кэри
«Будем искать отрезанную голову и шкуру»: полицейские случайно обнаружили ошмётки убитого медведя
После падения юноши с 12 этажа в Ставрополе начата проверка