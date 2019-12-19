Уроженца Дагестана обвиняют в финансировании терроризма

СЕГОДНЯ 18:35 2019-12-19T18:46:36+03:00

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Уроженца Дагестана Кемрана М. обвиняют в нарушении части 1.1 205 статьи УК РФ (финансирование терроризма). 28-летний мужчина задержан в Воронеже, где он некоторое время жил, передает пресс-служба областной прокуратуры.

Как уверяет следствие, в период с февраля по сентябрь 2018 года Кемран М. активно переводил деньги на электронные счета и банковские карты, принадлежащие посредникам между жертвующими и международными террористическими организациями.

- Номера электронных кошельков и банковских карт он получал посредством интернет-мессенджера от одного из участников международной террористической организации «Исламское государство»*, - сказано в сообщении воронежской прокуратуры. В общей сложности Кемран М. перевел террористам 140 тысяч рублей.

Уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

*ИГ - запрещенная в России международная террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU