Видео: кавказский "пьяный мастер" чуть не ушел от полицейской погони
Сотрудникам ДПС ГИБДД по Карачаево-Черкесии в ночь на 19 декабря пришлось гоняться за "опасным джигитом" на темной "Приоре" без государственных знаков. Преследование полицейские сняли на регистратор.
Неадекватного водителя заметили в Усть-Джегуте. Мужчина демонстративно вильнула перед носом инспекторов на большой скорости. Сотрудники ДПС пустились в погоню за опасным автолюбителем.
Несколько раз машина патрульной службы зажимала "Приору" то на трассе, то на узких проездах. Но нарушитель всякий раз ускользал от преследователей. В Черкеске водитель не сбавил скорости, и патрульные стали стрелять вверх и по колесам, когда погоня вышла за пределы города.
Только пробитые шины смогло остановить водителя, которым оказался пьяный 34-летний житель Черкесска. При себе у него не было ни водительских прав, ни паспорта.
Погоня за кавказским гонщиком. Видео: УГИБДД МВД по КЧР.
ИСТОЧНИК KP.RU
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