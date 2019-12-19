2019-12-19T19:48:15+03:00
Происшествия

Видео: кавказский "пьяный мастер" чуть не ушел от полицейской погони

Водителя остановили только выстрелами из пистолета [видео]
Варвара АНТОНОВА
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Фото: стоп-кадрФото: стоп-кадр
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Сотрудникам ДПС ГИБДД по Карачаево-Черкесии в ночь на 19 декабря пришлось гоняться за "опасным джигитом" на темной "Приоре" без государственных знаков. Преследование полицейские сняли на регистратор.

Неадекватного водителя заметили в Усть-Джегуте. Мужчина демонстративно вильнула перед носом инспекторов на большой скорости. Сотрудники ДПС пустились в погоню за опасным автолюбителем.

Несколько раз машина патрульной службы зажимала "Приору" то на трассе, то на узких проездах. Но нарушитель всякий раз ускользал от преследователей. В Черкеске водитель не сбавил скорости, и патрульные стали стрелять вверх и по колесам, когда погоня вышла за пределы города.

Только пробитые шины смогло остановить водителя, которым оказался пьяный 34-летний житель Черкесска. При себе у него не было ни водительских прав, ни паспорта.

Погоня за кавказским гонщиком. Видео: УГИБДД МВД по КЧР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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