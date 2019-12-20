2019-12-20T09:46:58+03:00
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На Ставрополье до 8 января будут проверять водителей на трезвость

Посты будут расставлены в населенных пунктах и на трассах всех значений
Полина ШАПОШНИКОВА
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С 20 декабря на Ставрополье открывается охота на пьяных водителей, сообщает УГИБДД по СК. Она продлится до 8 января, пока не закончится сезон корпоративов и празднований с близкими и друзьями.

Проверки будут проходить в населенных пунктах и на трассах регионального и федерального значения.

С начала года сотрудники ДПС остановили около 10 тысяч водителей, которые сели за руль, приняв на грудь.

А 244 ДТП произошли по по вине водителей с признаками опьянения, из-за чего пострадали 384 участника и 71 человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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