Собственники Ставрополя винят ТСЖ в краже денег

СЕГОДНЯ 11:38 2019-12-20T11:39:35+03:00

Собранные средства, считают они, идут не по назначению

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В Ставрополе жильцы дома на Серова, 468/2 бунтуют против товарищества собственников жилья «Феликс». Делом в том, что ТСЖ управляет их домом, собирает деньги, но они идут не по назначению, пишет Newstracker.

На помещение для руководства ТСЖ с собственников собрали 700 тысяч, хотя проведенные работы, по мнению жильцов, явно стоят дешевле.

В итоге в подвале дома появилось помещение неудовлетворительного состояния.

- Это непонятно какие материалы для строительства, старая мебель, - жалуются ставропольцы.

ИСТОЧНИК KP.RU