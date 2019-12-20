Собственники Ставрополя винят ТСЖ в краже денег
Собранные средства, считают они, идут не по назначению
Изменить размер текста:
В Ставрополе жильцы дома на Серова, 468/2 бунтуют против товарищества собственников жилья «Феликс». Делом в том, что ТСЖ управляет их домом, собирает деньги, но они идут не по назначению, пишет Newstracker.
На помещение для руководства ТСЖ с собственников собрали 700 тысяч, хотя проведенные работы, по мнению жильцов, явно стоят дешевле.
В итоге в подвале дома появилось помещение неудовлетворительного состояния.
- Это непонятно какие материалы для строительства, старая мебель, - жалуются ставропольцы.
ИСТОЧНИК KP.RU