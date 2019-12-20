Невинномысск изучит опыт Ковдора в реализации социально-культурного проекта

СЕГОДНЯ 11:53 2019-12-20T11:53:31+03:00

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Социально-культурный проект «Ковдор - столица Гипербореи», реализуемый администрациями Ковдорского района и Мурманской области при поддержке компании «ЕвроХим», вошел в число победителей конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности-2019» в номинации «Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций на территориях в контексте устойчивого развития».

Конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности» проводится уже 12 лет деловой газетой «Ведомости», международной сетью аудиторско-консалтинговых фирм PricewaterhouseCoopers и Форумом доноров и является самым престижным и профессиональным российским конкурсом социальных и благотворительных программ. Всего за год Ковдору удалось раскрутить собственный туристический бренд и попасть в повестку федеральных СМИ.

Широкая аудитория узнала о существовании маленького заполярного города, о котором раньше никто не слышал. Город продвигает уникальное мероприятие: 22 декабря, в самую длинную ночь в году - день зимнего солнцестояния, - проводится Гиперборейский Новый год. Более 3000 участников этого праздника - абсолютный рекорд для маленького Ковдора.

Для ознакомления с опытом реализации программы в Ковдор отправляется делегация Невинномысска. Представители администрации и общественности города химиков примут участие в том числе и в праздновании Гиперборейского Нового года, который ковдорчане будут встречать 22 декабря, в самый короткий день в году. Кроме того, Невинномысск является городом-наставником Ковдора в рамках государственной программы развития моногородов. Ранее ковдорский проект уже побеждал на федеральных конкурсах «Серебряный Лучник», «Серебряные нити» и «Серебряный Меркурий».

Компания «ЕвроХим» так же, как и компании СУЭК и СГК, основанные Андреем Мельниченко, являются признанными лидерами по разработке и реализации программ развития российских регионов. Эти программы основаны на объединении местной власти, активного населения и молодежи вокруг оригинальных, воодушевляющих идей, связанных с развитием территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU