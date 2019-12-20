2019-12-20T14:18:30+03:00
Общество

В Северной Осетии открылся новый детский сад

Современное дошкольное учреждение построили в селе Мичурино
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Фото с сайта главы РСО - Алания.Фото с сайта главы РСО - Алания.
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Интерактивное оборудование, игровые комнаты, зоны отдыха, спортивный и музыкальные залы - всё это под одной крышей нового дошкольного учреждения в с. Мичурино Ардонского района.

Двухэтажный детсад на 120 мест распахнул свои двери для воспитанников. Оснащён он по всем современным стандартам. Здесь разместятся 6 групп, одна из которых - ясельная. На церемонию торжественного открытия прибыли глава РСО - Алания Вячеслав Битаров, зампред республиканского правительства Ирина Азимова, председатель Общественный палаты Северной Осетии Нина Чиплакова, глава МО Ардонского района Владислав Тотров и глава АМС Ардонского района Заурбек Магометов.

Приветствуя малышей и их родителей, руководитель республики отметил, что в новом дошкольном учреждении есть всё для полноценного развития и воспитания младшего поколения. Здание садика состоит из трёх блоков с двумя переходами, а также вспомогательных зданий и сооружений.

Помимо административной части, предусмотрены медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок. Поскольку безопасность детской площадки является самым важным критерием, проектировщики позаботились и о качественном покрытии игровой территории. Учреждение полностью укомплектовано и преподавательским составом - с вводом в эксплуатацию здесь удалось создать новые рабочие места для воспитателей и техперсонала, набран штат из 37 человек.

Открытие нового детсада должно полностью решить проблему очередности и обеспечить практически на 100% доступность дошкольного образования в этом районе.

Строительство объекта велось в рамках реализации Федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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