Главу минприроды Ингушетии сняли с должности
Он пробыл на должности несколько месяцев
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Министра природных ресурсов и экологии Ингушетии Аюла Албогачиева уволили. Глава республики Махмуд-Али Калиматов подписал соответствующий указ.
Чиновник, долгое время руководивший крупной компанией по транспортировке и сбору мусора, написал заявление по собственному желанию.
В должности он пробыл несколько месяцев, с 20 сентября, сменив прошлого руководителя ведомства Магомеда Бабхоева.
Официальных заявлений, с чем связана отставка Албогачиева, от властей Ингушетии не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU