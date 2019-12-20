Главу минприроды Ингушетии сняли с должности

СЕГОДНЯ 15:13 2019-12-20T15:13:38+03:00

Он пробыл на должности несколько месяцев

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Министра природных ресурсов и экологии Ингушетии Аюла Албогачиева уволили. Глава республики Махмуд-Али Калиматов подписал соответствующий указ.

Чиновник, долгое время руководивший крупной компанией по транспортировке и сбору мусора, написал заявление по собственному желанию.

В должности он пробыл несколько месяцев, с 20 сентября, сменив прошлого руководителя ведомства Магомеда Бабхоева.

Официальных заявлений, с чем связана отставка Албогачиева, от властей Ингушетии не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU