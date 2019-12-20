Как ставропольский Лёша стал Вагитом и задумал подорвать людей

СЕГОДНЯ 15:22 2019-12-20T16:13:34+03:00

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В Ставропольском крае Алексей Верещагин сменил имя, став Вагитом Усмановым и стал регулярно потреблять наркотики. В начале марте прошло года его задержали правоохранители. Было возбуждено уголовное дело.

А в доме мужчины нашли тротиловую шашку и другие предметы, которые могли быть им использованы для изготовления взрывного устройства. После этого на Усманова завели дело еще по одной статье.

В ноябре 2019 года Кочубеевский районный суд назначил бывшему Лёше 10 лет колонии строгого режима и 110 тысяч рублей штрафа, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU