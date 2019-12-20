"Ставропольская правда" стала лауреатом конкурса медийной активности
Газета стала лучшей в номинации «Социально-ориентированная редакция периодического издания Ставропольского края»
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В конкурсе Информационно-ресурсного центра «Гражданское партнерство» победило ставропольское СМИ. Звание лауреата конкурса медийной активности некоммерческого сектора края присвоено «Ставропольской правде». Газета стала лучшей в номинации «Социально-ориентированная редакция периодического издания Ставропольского края», взяв 44% голосов общественников.
Редакция получила диплом и ценный подарок.
Конкурс проведен в рамках социального проекта по развитию медиадобровольчества, реализованного при поддержке Фонда президентских грантов.
ИСТОЧНИК KP.RU