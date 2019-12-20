Житель Чечни отсудил 11 млн у компании Porsche

СЕГОДНЯ 16:44 2019-12-20T16:46:10+03:00

Но предстоит еще один суд

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Суд удовлетворил иск жителя Чечни на 11 млн 750 тысяч рублей к компании Porsche. Его автомобиль 2014 года выпуска, купленный в 2015 году с рук, постоянно ломался. По гарантии владелец пытался починить свой спорткар, но ремонт был бесконечным. В итоге несчастный владелец Porsche Panamera обратился в суд.

Сумма установленная судом покроет стоимость товара, а также неустойку и штраф.

Правда судебная тяжба не закончена, так как компания подала ответный иск в Верховный суд Чечни.

ИСТОЧНИК KP.RU