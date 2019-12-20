Сбербанк прокредитовал строительство ЖК «Парковый» в Кисловодске

СЕГОДНЯ 17:16 2019-12-20T17:16:59+03:00

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В рамках программы субсидирования Минэкономразвития 2019 - 2024 для сегмента МСП выделено 334 миллиона рублей. Финансирование проекта и продажа квартир осуществляется с использованием механизмов эскроу.

В этом году застройщику одобрено финансирование на сумму 900 млн рублей. Это позволит построить 793 квартиры и 43 тыс. м2 жилья по ул. Пушкина и ул. Войкова в Кисловодске. ЖК «Парковый» - многоквартирный жилой комплекс, расположенный в спокойном районе города-курорта Кисловодска. В шаговой доступности - парковая зона отдыха, развитая инфраструктура - школа, магазины, детский сад. Многоквартирный дом по ул. Пушкина - стильный, современный, где каждая квартира имеет дизайнерскую планировку.

Евгений Смирнов, региональный директор Ставропольского отделения Сбербанка:

- «Стройжилсервис» - стратегический партнер Сбербанка на территории КМВ, крупный и значимый застройщик. Сотрудничество с «Стройжилсервис» - плодотворный союз для обеих сторон. Сбербанк реализует ряд программ кредитования застройщиков и полностью готов к профессиональному обслуживанию в этой сфере. Для каждого проекта мы проводим индивидуальный анализ, гибко подходим к оценке эффективности. Работа со счетами эскроу, с одной стороны, защищает интересы дольщиков, с другой, гарантирует застройщику наличие стабильного источника финансирования.

Изменения в законодательстве - определяющий фактор развития жилищного строительства. Сбербанком создана инфраструктура для успешной работы с застройщиками в новых условиях. Банк предлагает экспертизу и кредитные решения на каждой стадии реализации проекта от разработки документации до ввода жилья в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU