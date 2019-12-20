Объевшие солдат на 81 млн рублей майор и бизнесмен осуждены в Северной Осетии

СЕГОДНЯ 18:38 2019-12-20T18:39:52+03:00

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Мошенники, которые «развели» Минобороны страны на десятки миллионов, осуждены во Владикавказе, сообщает пресс-служба Военного следственного управления СКР по Южному военному округу.

Министерство через АО «Военторг» поставляло продукты питания военным в 2014-2015 годах. Кормить солдат войсковой части 66431 должно было ООО «РесторанСервис Плюс», гендиректор которого доверил договоры с командованием части Роману Вислову. Следствие полагает, что в сговоре с майором Алексеем Щукиным он трижды изготовил фиктивные документы о выдаче полевого питания солдатам (сутодач). Акты работ подписывало военное командование. Ресторан незаслуженно получил больше 28,6 млн рублей, затем 49,7 млн рублей и еще 3, 3 млн рублей.

За крупное мошенничество Вислов получил 8,5 лет тюрьмы и штраф в 900 тысяч рублей, а Щукин 6, 5 лет и штраф в 700 тысяч рублей. Весь долг Минобороны они должны возместить совместно.

ИСТОЧНИК KP.RU