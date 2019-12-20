2019-12-20T19:27:35+03:00
Происшествия

Москвич чуть не откусил палец полицейскому в аэропорту Ставрополя

Мужчина в погонах пытался остановить хулигана
Полина ШАПОШНИКОВА
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Житель Москвы ответит по уголовному кодексу за укушенный палец ставропольского полицейского. В аэропорту Ставрополя 14 ноября текущего года правоохранитель уличил подозреваемого в мелком хулиганстве.

Он пытался проводить мужчину в дежурную часть для установления личности и составления административного протокола. Однако посетитель аэропорта повел себя неадекватно. Он ударил полицейского в грудь, а потом укусил за палец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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