Близится суд на террористами по делу о взрыве автмобиля в Пятигорске

СЕГОДНЯ 19:52 2019-12-20T19:53:10+03:00

В 2010 году пострадали 46 человек

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23 декабря суд вынесет приговор двум жителям Ставрополья, обвиняемых в подрыве автомобиля в Пятигорске в 2010 году.

Ринат Сулейманов и Русманбет Менглибаев обвиняются в терроризме. Они вступили в состав банды под руководством Рафаэля Исмаилова. 15 августа участники сообщества убили местного жителя и украли его автомобиль ВАЗ-2106. Заполнив транспорт взрывчаткой, члены банды припарковали его между кафе и жилыми домами в Пятигорске.

От взрыва пострадали 46 человек. Осенью 2010 бандиты убили еще одного таксиста в Ставрополе и начинили автомобиль взрывчаткой, поставив его у кафе. Но, к счастью, преступление не было доведено до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU