«Добрые» налоговики списывали бизнесменам долги в Дагестане
В Дагестане шестеро «добрых» налоговиков стали фигурантами уголовного дела. Госслужащих подозревают в списывании налоговых выплат бизнесменам. Спецназ провёл обыски в домах подозреваемых.
Как сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник в правоохранительных структурах, фигурантами уголовного дела стали руководитель межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по Дагестану и пятеро его подчинённых. Отделение ФНС находится в селе Касумкент.
— Следствие считает, что сотрудники налоговой инспекции создали преступную схему для уменьшения платежей в ходе их администрирования. О том, что госслужащие с получали от этого, информации нет. Однако с 2017 по 2019 годы их действия нанесли вред казне в размере 25,9 млн рублей, — сообщил собеседник «КП».
В домах подозреваемых прошли обыски, в которых участвовали спецслужбы и сотрудники ФНС. О задержании подозреваемых ничего не известно. Официальных данных по происшествию пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU