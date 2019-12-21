На Ставрополье запретили снюсы

СЕГОДНЯ 11:53 2019-12-21T11:53:04+03:00

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На Ставрополье официально запретили снюсы. Краевая дума приняла закон против никотиносодержащих жевательных и сосательных «конфет», подчеркнув, что, вопреки распространённому убеждению, снюсы несут реальную опасность для здоровья людей.

Кроме того, в Государственную Думу РФ направили проект закона о запрете подобных веществ по всей стране. Инициатором этой идеи стал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. После общения с инициативной группой жителей края, политик решил выступить против опасного увлечения молодёжи.

Напомним, раньше снюсы совершенно спокойно могли купить школьники и студенты, не достигшие 18-ти лет. Никатин ещё более пагубно влияет на их организм, поэтому мальчишек и девчонок решили оградить от опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU