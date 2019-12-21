2019-12-21T11:53:04+03:00
Общество

На Ставрополье запретили снюсы

Законопроект был инициирован губернатором
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Снюсы, вопреки распространённому убеждению, несут реальную опасность для здоровьяСнюсы, вопреки распространённому убеждению, несут реальную опасность для здоровьяФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На Ставрополье официально запретили снюсы. Краевая дума приняла закон против никотиносодержащих жевательных и сосательных «конфет», подчеркнув, что, вопреки распространённому убеждению, снюсы несут реальную опасность для здоровья людей.

Кроме того, в Государственную Думу РФ направили проект закона о запрете подобных веществ по всей стране. Инициатором этой идеи стал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. После общения с инициативной группой жителей края, политик решил выступить против опасного увлечения молодёжи.

Напомним, раньше снюсы совершенно спокойно могли купить школьники и студенты, не достигшие 18-ти лет. Никатин ещё более пагубно влияет на их организм, поэтому мальчишек и девчонок решили оградить от опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24