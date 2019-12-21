Карнавальные бега и собачий конкурс состояться в Ставрополе на выходных

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-21T12:43:56+03:00

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В Ставрополе состояться бега в карнавальных костюмах и выставка собак. Попробовать себя в роли Дед Мороза-атлета и посмотреть на соревнования самых «хороших мальчиков» можно будет утром в воскресенье.

— Спортивное новогоднее мероприятие состоится на площади Ленина. Оно включает в себя легкоатлетический забег в карнавальных костюмах (для участия необходимо наличие карнавального костюма), а также выставку-конкурс собак. В программе трюковая дрессировка, фристайл, параллельные трюки, элементы послушания, забег аджилити, веселые эстафеты с участием зрителей, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе администрации краевого центра.

Старт мероприятия запланирован на 11:00 по мск. Для регистрации на маскарадный забег и конкурс собак необходимо подойти к 10:30 к резиденции Деда Мороза на площади Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU