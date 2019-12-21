Продлён арест бывшему руководителю Следственного комитета КЧР

СЕГОДНЯ 14:32 2019-12-21T14:32:11+03:00

Рауф мог перестать быть сенатором полтора года назад, осенью 2017 года, когда обнаружилось, что он сфальсифицировал документы. Фото: Валерий Шарифулин\ТАСС

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Бывшего врио руководителя следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова оставили под арестом до 23 марта 2020 года. Точно такие же решения суд вынес его вероятным подельникам — начальнику центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимуру Бетуганову и следователя по особо важным делам Следственного управления по КЧР Андрею Филиппову.

Булатова, Бетуганова и Филиппова задержали в апреле 2019 года. Высокопоставленные чиновники силовых структур республики, по мнению следователей московского аппарата СК содействовали крану Арашуковых. Они якобы могли создавать им протекцию, препятствуя возбуждению уголовных дел против членов влиятельной семьи.

Напомним, что «газового короля Северного Кавказа» Рауля Арашукова, подозревают в организации преступного сообщества, похитившего природный газ на сумму, превышающую 30 миллиардов рублей. Его сына, экс-сенатора Совета Федерации от КЧР Рауфа Арашукова, помимо участия в преступной схеме отца, подозревают в двух заказных убийствах, произошедших, относящихся к 2010 году.

Именно тогда Булатов, Бетуганов и Филиппов могли составлять протекцию семейству, отводя подозрения от Арашукова-младшего. Семьи погибших годами бились, пытаясь доказать, что за убийствами может стоять влиятельный политик. Но отца и сына задержали лишь в январе 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU