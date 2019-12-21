Автомобилиста, катавшегося и палившего из автомата, задержали в Ингушетии
Нарушителю грозит крупный штраф
Иллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Полиция Ингушетии задержала хулигана. Мужчина катался на автомобиле и палил из автомата в воздух. О происшествии «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Нарушитель катался на «шестёрке» по родному Карабулаку. На пересечении улиц Осканова и Фрунзе 27-летнего мужчину задержали полицейские. После осмотра выяснилось, что оружие охолощено.
В отношении хулигана составлен административный протокол. Автомат и машину изъяли. Наглецу грозит от 40 до 50 тысяч рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU