Автомобилиста, катавшегося и палившего из автомата, задержали в Ингушетии

СЕГОДНЯ 15:59 2019-12-21T16:00:26+03:00

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Полиция Ингушетии задержала хулигана. Мужчина катался на автомобиле и палил из автомата в воздух. О происшествии «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Нарушитель катался на «шестёрке» по родному Карабулаку. На пересечении улиц Осканова и Фрунзе 27-летнего мужчину задержали полицейские. После осмотра выяснилось, что оружие охолощено.

В отношении хулигана составлен административный протокол. Автомат и машину изъяли. Наглецу грозит от 40 до 50 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU