2019-12-21T16:00:26+03:00
Происшествия

Автомобилиста, катавшегося и палившего из автомата, задержали в Ингушетии

Нарушителю грозит крупный штраф
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Полиция Ингушетии задержала хулигана. Мужчина катался на автомобиле и палил из автомата в воздух. О происшествии «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Нарушитель катался на «шестёрке» по родному Карабулаку. На пересечении улиц Осканова и Фрунзе 27-летнего мужчину задержали полицейские. После осмотра выяснилось, что оружие охолощено.

В отношении хулигана составлен административный протокол. Автомат и машину изъяли. Наглецу грозит от 40 до 50 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24