Новые ёлки высадили у здания правительства Ставропольского края

СЕГОДНЯ 17:06 2019-12-21T17:06:30+03:00

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21 декабря в Ставрополе у здания краевого правительства появились молодые ёлочки. Вечнозелёные красавицы заменили старые высохшие ели, спиленные в начале ноября.

Жителей краевой столицы приглашали принять участие в акции. На мероприятие людей позвал лично губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Имена всех откликнувшихся и принявших участие в высадке молодых ёлочек были нанесены на золотые открытки, которыми украсили вечнозелёных красавиц.

— Вместо старых елей, которые убрали отсюда в этом году, сегодня посадили новые деревья. 24 пушистые красавицы украсили центр города. Скоро они впервые встретят здесь Новый год. И пусть еще много-много новогодних праздников у них будет впереди! — написал в своём Instagram Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU