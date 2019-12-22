В Дагестане полицейские выбили зубы подозреваемому в педофилии

СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-22T10:05:13+03:00

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«Какой ужас, за пощечину жалуется, его просто на куски разделать, а не пощечину давать!» - негодуют местные жители в Дагестане. 13-летняя девочка была изнасилована тремя взрослыми мужчинами, она находится в положении. А сейчас ее поместили в реабилитационный центр.

По делу об изнасиловании ребенка задержаны трое подозреваемых: 32-летний житель селения Дылым и двое мужчин их Муцалаула 42 и 50 лет.

Старший из задержанных, отец троих детей, обратился в следком с заявление о том, что сотрудники полиции выбили ему зубные протезы. Было возбуждено уголовное дело против правоохранителей. В МВД по РД комментируют, что полицейские не имели права быть несдержанными, но, без сомнения, наказание понесут и те трое, что творили такое страшное злодеяние с девочкой.

ИСТОЧНИК KP.RU