В Ставрополе на круге случилась серьезная авария с участием такси
Очевидцы сообщают о вине водителя иномарки
Фото: соцсети
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Вечером 21 декабря в Ставрополе на пересечении улиц Шпаковской и Пирогова случилось ДТП. Машина такси и еще одна легковушка врезались друг в друга лоб в лоб. Оба автомобиля серьезно повреждены, на место выехали экстренные службы. Очевидцы сообщают, что иномарку занесло при въезде на круговое движение, а перевозчик не сумел среагировать.
Подробности аварии от официальных ведомств пока не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU