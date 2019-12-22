В Ставрополе на круге случилась серьезная авария с участием такси

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-22T13:06:39+03:00

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Вечером 21 декабря в Ставрополе на пересечении улиц Шпаковской и Пирогова случилось ДТП. Машина такси и еще одна легковушка врезались друг в друга лоб в лоб. Оба автомобиля серьезно повреждены, на место выехали экстренные службы. Очевидцы сообщают, что иномарку занесло при въезде на круговое движение, а перевозчик не сумел среагировать.

Подробности аварии от официальных ведомств пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU