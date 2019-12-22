2019-12-22T14:42:02+03:00
Происшествия

Иномарка в Ставрополе повисла в воздухе, врезавшись в железный забор

Владелец машины не справился с управлением
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Ставрополе днем 22 декабря на перекрестке улиц 45 -я параллель и 50 лет ВЛКСМ случилось очередное ДТП.

Водитель белого автомобиля снес железный забор вдоль трассы. Управляющий белой иномаркой не смог справиться с управлением, протаранив ограждение.

Машина повисла в воздухе. На ее восстановление владельцу авто придется серьезно потратиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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