Иномарка в Ставрополе повисла в воздухе, врезавшись в железный забор
Владелец машины не справился с управлением
Фото: соцсети
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В Ставрополе днем 22 декабря на перекрестке улиц 45 -я параллель и 50 лет ВЛКСМ случилось очередное ДТП.
Водитель белого автомобиля снес железный забор вдоль трассы. Управляющий белой иномаркой не смог справиться с управлением, протаранив ограждение.
Машина повисла в воздухе. На ее восстановление владельцу авто придется серьезно потратиться.
ИСТОЧНИК KP.RU