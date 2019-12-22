Детской школе искусств имени Д. Б. Кабалевского в Минводах исполнилось 60 лет

СЕГОДНЯ 16:39 2019-12-22T16:39:47+03:00

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Поздравить виновников торжества с юбилеем пришли замдиректора Центра дополнительного образования Минкультуры СК Карина Арзуманян, замглавы администрации Минераловодского городского округа Олег Мельников, председатель Комитета по культуре Давид Кобалия.

Первым поздравил коллег и своих воспитанников директор ДШИ Владимир Вайтушко, который уже 10 лет возглавляет школу: - За эти годы много чего было, но самое главное - это то, что школа всегда, все эти годы с честью выполняла свою главную миссию - учить детей. С начала работы школы выпущено 3000 мальчиков и девочек. У нас всегда был очень серьезный солидный педагогический коллектив, в котором работали мастера своего дела, и сегодня наш коллектив в большинстве своем имеет первую и высшую квалификационные категории. А те 616 детей, которые учатся сегодня в нашей школе, получают знания, умения и навыки на высшем уровне.

Только за последние годы школа была награждена Почетной грамотой Думы Ставропольского края, Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края, дважды становилась лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Детская школа искусств».

Работу педагогов школы отметили в Министерстве культуры края. За особый вклад в развитие культуры и искусства Ставрополья и в связи с 60-летием со дня образования Детской школы искусств имени Д. Б. Кабалевского Карина Валерьевна вручила Почетные грамоты Минкультуры СК замдиректора по учебно-воспитательной работе Татьяне Шестоваловой, преподавателю по классу фортепиано Любови Климовой и заведующей художественным отделением Светлане Назаренко.

Поздравил коллектив также замглавы Олег Александрович, вручив Людмиле Унковской, Марине Волковой, Ирине Шалтумаевой, Любови Лисянской, Жанне Василенко, Валентине Минко Почетные грамоты администрации Минераловодского горокруга - за воспитание в детях чувства прекрасного, творческого начала и любви к искусству, преданность педагогическому труду и в связи с 60-летием ДШИ.

За многолетнюю плодотворную деятельность в сфере допобразования, творческий подход в воспитании подрастающего поколения, высокий профессионализм, преданность делу и в связи 60-летием учреждения Почетной грамотой Комитета по культуре администрации Минераловодского городского округа награждены Ольга Шитова, Лилия Литовка, Маргарита Москаленко, Наталья Григорьева, Людмила Тимощенко, Марина Слепенькова, Елена Кордубан, Наталья Гусева.

Приятные и теплые слова сопровождались насыщенной концертной программой.

ИСТОЧНИК KP.RU