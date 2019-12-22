2019-12-22T16:57:11+03:00
Общество

Любимец Илона Маска из Ставрополя показал новое изобретение

Он приехал на нем на новогодний флешмоб водителей города
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: личная страницы героя публикацииФото: личная страницы героя публикации
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Сергей Артюшенко из Ставрополя, который прославился благодаря своей «Жиге-наоборот», удостоившись комплимента от главы корпорации SpaceX и компании Tesla Илона Маска, изобрел новую машину.

Зелёную «инвалидку» молодой человек впервые показал на Автоёлке, новогоднем флешмобе ставропольских водителей, собравших главное дерево праздника из своих транспортных средств.

Новое изобретение Артюшенко едет по правилам и не вызывает опасений у сотрудников дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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